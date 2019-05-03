Суд продовжив арешт підозрюваного у розстрілі на Майдані снайпера Хмеля



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Дмитра Хмеля підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року

Термін розслідування справи Хмеля продовжений до 30 серпня

Печерський районний суд Києва продовжив арешт екс-бійця підрозділу спеціального призначення «Омега», снайпера Дмитра Хмеля, до 16 червня.

Про це повідомляється в матеріалах суду.

Термін розслідування справи Хмеля продовжений до 30 серпня.

Суд ухвалив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу, оскільки очікується завершення ще шести експертиз, зокрема, снайперських гвинтівок бійців «Омеги».

Сторона захисту апелювала до того, що Хміль брав участь в АТО, добровільно віддав закордонні паспорти, має проблеми зі здоров'ям і утримує неповнолітню дитину.

Суд відхилив наведені адвокатом аргументи і продовжив утримання під вартою до 15 червня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правоохоронці затримали Хмеля, який служив у загоні спецпризначення «Омега» Нацгвардії (Внутрішніх військ) під час Євромайдану. Затриманого підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк відрядив на вул. Інститутську групу снайперів «Омега» на допомогу спецроті «Беркут», яка розстрілювала активістів Євромайдану. Снайпери «Омеги» були на території клубу Кабінету міністрів.

Об 11:28, за даними прокуратури, снайпер Хміль вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

До слова, наприкінці квітня Генпрокуратура направила до суду обвинувальні акти у справі Майдану.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

Джерело: 112 Україна