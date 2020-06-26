Олігархи на карантині отримували дозволи на авіапольоти за кордон, - ЗМІ



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Серед тих, для кого працювали аеропорти, журналісти зафіксували Медведчука та Новинського, Хорошковського, Ярославського, Коломойського і Боголюбова

Дозволи надавали Державіаслужба та СБУ

Деякі українські олігархи і впливові політики продовжували здійснювати перельоти на приватних літаках і чартерах під час карантину через коронавірус. Вони отримували дозволи від Державіаслужби та СБУ.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Журналісти зафіксували інформацію про перельоти народних депутатів і олігархів Віктора Медведчука і Вадима Новинського, Валерія Хорошковського, Олександра Ярославського, бізнес-партнерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

У період карантину уряд заборонило роботу всіх українських аеропортів на прийняття і відправлення пасажирів - окрім двох: у Борисполі і Львові. Тимчасово були закриті «пункти пропуску через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень, крім здійснення перевезень осіб із метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій».

«Тобто більшість українських аеропортів мали зупинити відправлення і прийняття пасажирів – але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу все ж відкривали», - йдеться у розслідуванні.

5 червня журналісти зафіксували, як в аеропорт «Бориспіль» із Вільнюса прилетів позафракційний народний депутат Вадим Новинський. 15 квітня депутат повідомляв, що в нього виявили коронавірус. Депутат повідомив журналістам, що дозвіл на польоти йому надали «відповідні інстанції» - Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонна служба.

12 червня із Великобританії, яка на той момент перебувала у «червоній зоні», в аеропорт «Бориспіль» прилетів мільйонер Валерій Хорошковський.

10 квітня «Схеми» зафільмували, як кортеж олігарха Ігоря Коломойського виїхав із «Борисполя» після того, як там приземлився літак із Дніпра.

Крім того, журналісти виявили, що у період дії карантинних обмежень дружина колишнього народного депутата Віталія Хомутинніка Світлана змогла злітати у Німеччину на 8 днів і повернутися звідти з пакетами елітних брендів.

Також 7 травня «Схеми» зафіксували приліт із аеропорту «Ужгород» в аеропорт «Київ» (Жуляни) народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя», олігарха Віктора Медведчука з родиною.