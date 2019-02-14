Суд з обрання запобіжного заходу Мангеру взяв перерву до ранку



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Суд відклав обрання запобіжного заходу для Мангера до 14 лютого Фото: День

Перерву у засіданні оголосили до 10:30 четверга

Шевченківський районний суд Києва відклав обрання запобіжного заходу для голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, до 14 лютого.

Перерву у засіданні оголосили до 10:30 четверга.

Таким чином суддя задовольнив клопотання захисту Мангера. Адвокати попоросили оголосити перерву, бо «дуже втомлені» і «не можуть надавати професійну допомогу».

Окрім того вони посилались на міжнародне законодавство про дотримання прав людини, а також на те, що вивчили лише чверть матеріалів клопотання.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.