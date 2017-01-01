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    Думки вголос

    Антикорупційний суд. Маленька ілюстрація з анатомії брехні

    Переді мною на Раді ТВ йшла інша програма з якоюсь дискусією двох нардепів.
    Дійшло до теми про Антикорупційний суд і депутат із Самопомочі говорить спершу правильну фразу, що від нас західні партнери вимагають термінового розгляду законопроекту про АКС. А далі додає, що президент може його внести дуже просто - лише перепідписати відкликаний проект Наєма й зареєструвати його в Раді, оскільки «саме цей проект отримав
    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка
    Верхвона Рада
    Верхвона Рада

    Переді мною на Раді ТВ йшла інша програма з якоюсь дискусією двох нардепів.

    Дійшло до теми про Антикорупційний суд і депутат із Самопомочі говорить спершу правильну фразу, що від нас західні партнери вимагають термінового розгляду законопроекту про АКС. А далі додає, що президент може його внести дуже просто - лише перепідписати відкликаний проект Наєма й зареєструвати його в Раді, оскільки «саме цей проект отримав повну підтримку Венеційської Комісії». Після цього починаються якісь фрази, що влада не хоче, боїться, гальмує.

    Те, що тепер дійсно вже відкладати не можна - правда. А решта - брехня. Я тут у фейсбук уже публікував довжелезну статтю з детальним аналізом висновків Венеційської Комісії. Вони більшу половину висновків присвятили поясненням, що більшість норм проекту Наєма напряму суперечать українській Конституції. Дякували Президенту за хороше законодавство про судоустрій, наполягали, щоб наємівський проект був відкликаний, а Порошенко постарався включити в свій законопроект деякі позиції з нього, наскільки вони не будуть суперечити Конституції. Але брехлива фраза прозвучала знову. Й на ній сам же брехун починає вибудовувати різні висновки й надбудови.

    Приблизно на такій методиці побудовано 90% усіх їхніх заяв. А виборці чухають потилицю й думають: «Ну не може ж такий солідний, пасьоний панок аж усе цілковито брехати, мабуть щось таки в цьому є, бо не буває ж диму без вогню...» А таки буває.

    Джерело: блог Тараса Чорновола

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