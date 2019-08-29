Скандальна забудова Ірпеня: прокуратура вимагає скасувати оновлений Генплан міста



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Прокуратура подала позов до Ірпінської міської ради

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється аналіз стану законності у сфері дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства на території Київської області.

«Встановлено, що Ірпінською міською радою Київської області 19.12.2018 прийнято рішення №4574-62-VІІ «Про затвердження містобудівної документації – оновленого Генерального плану м. Ірпінь», який суперечить інтересам Ірпінської територіальної громади та без урахуванням державних, громадських та приватних інтересів», - повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Зазначається, що, зокрема, оновленим Генеральним планом передбачається незаконна зміна цільового призначення земель, в тому числі меліорованих та сільськогосподарських земель колишнього колективного-сільськогосподарського підприємства «Рубежівське». Крім того, у порушення вимог ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Ірпінською міською не приведено у відповідність до генерального плану - план зонування, який затверджений ще у 2013 році. Інтереси суміжних територіальних громад в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів також враховано не було.

Крім того, затвердження на місцевому рівні містобудівної документації відбулося без проведення громадського обговорення проектів оновленого Генерального плану м. Ірпінь, а містобудівна документація до моменту розгляду на архітектурно-містобудівній раді не була розглянута державними органами, які відповідно до закону мають повноваження щодо її розгляду.

У зв’язку з чим Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури подано позовну заяву в інтересах держави до Ірпінської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування вищевказаного рішення та визнання протиправними дій органу місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, 19 грудня 2018 року, попри протести активістів, депутати Ірпінської міської ради проголосували за генплан, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів.