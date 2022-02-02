Суд заборонив податківцям проводити перевірки до завершення карантину

Мораторій на деякі види податкових перевірок є чинним з 2020 року

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) визнав протиправною та нечинною Постанову Уряду від 03.02.2021 № 89, якою було скорочено строк дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок. Про це повідомляє пресслужба установи.

З відповідним позовом до суду торік у липні звернулось ТОВ «Проммесплав». На думку позивача, постанова Кабміну суперечила положенням Податкового кодексу України, Конституції України та не може регулювати питання призначення податкових перевірок.

Відповідачем у справі був Кабінет міністрів України. Під час судового засідання 26 січня 2022 року суд оголосив вступну та резолютивну частину рішення, яким визнав вищезгадану постанову уряду протиправною та нечинною.

Повний текст рішення незабаром має з’явитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Рішення суду набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закони Закон №530-ІХ та №533-ІХ. Згідно з ними, на час дії в Україні карантину податковим органам заборонялося проводити значна кількість різновидів податкових перевірок суб’єктів господарювання.

Проте 3 лютого 2021 року Кабмін своєю постановою скоротив термін дії обмеження щодо проведення деяких різновидів перевірок.

Раніше Липовецький районний суд Вінницької області дійшов до думки, що в Україні немає covid-карантину.

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