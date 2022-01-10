ДБР направило до суду справу нардепа, який показав Зеленському середній палець

Депутат підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення

Державне бюро розслідувань у понеділок, 10 січня, скерувало до суду справу щодо депутата Верховної Ради Гео Лероса, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, «образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави».

У іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж. Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст.

Мова про допис Лероса у Facebook про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито «через свого брата барижить державними посадами». Денис Єрмак, брат голови Офісу президента, тоді назвав оприлюднені Леросом відео «нарізкою з вирваним контекстом», і подав на депутата до суду.

Через півтора року суд зобов'язав Лероса спростувати поширену ним інформацію про «плівки Єрмака», але депутат цього не зробив.

«Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості. Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення)», – резюмували сьогодні у ДБР.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.