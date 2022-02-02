Білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі

Документ має 40 тис. сторінок у додатку

Польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій подав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі білоруський опозиціонер Павло Латушко.

Позов пов'язаний із силовим придушенням протестів у Білорусі, тортурами і переслідуванням опозиції.

У своїй заяві юридична фірма Вілінського закликає прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочати розслідування.

Окрім Олександра Лукашенка, в документі згадано голову КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ Миколу Карпенкова та інших представників силових структур. Білоруського диктатора та його поплічників звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності.

Документ має обсяг 160 сторінок із правовим обґрунтуванням і 40 тис. сторінок документів у додатку. Позов подано від імені великої кількості громадян Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію.

Раніше Лукашенко пообіцяв транзит влади у Білорусі, але за однієї умови.

Як відомо, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року.

Читайте також:





