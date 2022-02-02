Білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі
Документ має 40 тис. сторінок у додатку
Польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій подав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі білоруський опозиціонер Павло Латушко.
Позов пов'язаний із силовим придушенням протестів у Білорусі, тортурами і переслідуванням опозиції.
У своїй заяві юридична фірма Вілінського закликає прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочати розслідування.
Окрім Олександра Лукашенка, в документі згадано голову КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ Миколу Карпенкова та інших представників силових структур. Білоруського диктатора та його поплічників звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності.
Документ має обсяг 160 сторінок із правовим обґрунтуванням і 40 тис. сторінок документів у додатку. Позов подано від імені великої кількості громадян Білорусі.
Нагадаємо, нещодавно Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію.
Раніше Лукашенко пообіцяв транзит влади у Білорусі, але за однієї умови.
Як відомо, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року.