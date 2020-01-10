Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка



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Андрія Антоненка доставили до зали судового засідання Фото Валерія Павленка, 5 канал

Під будівлю Апеляційного суду прибули вже п'ять бусів із Нацгвардією

Апеляцію адвокатів на запобіжний захід музиканту та військовослужбовцю Андрію Riffmaster Антоненку розгляне сьогодні Апеляційний суд Києва. Він є фігурантом справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство називає його організатором злочину.

Як передає 5 канал, під будівлю Апеляційного суду прибули вже п'ять бусів із Національною гвардією. Ще з два десятки – усередині, біля зали суду.

Антоненко вже присутній у залі судового засідання – перебуває у скляному боксі. Суддя відмовила у задоволенні клопотання захисників, щоби перевести його із боксу.

Розглянути апеляцію мали ще у середу, 8 січня, однак засідання перенесли. Про це суддів попросили адвокати. Клопотали, щоб їхній підзахисний був присутній у судовому залі, адже тоді Антоненко перебував на відеозв'язку. А це, за словами захисників, не дозволяє їм надати необхідний правовий захист клієнту.





Раніше повідомлялося, що Андрій Антоненко погодився пройти усі слідчі дії.

Зазначимо, 8 січня Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора.

Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.



