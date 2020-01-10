Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка
Під будівлю Апеляційного суду прибули вже п'ять бусів із Нацгвардією
Апеляцію адвокатів на запобіжний захід музиканту та військовослужбовцю Андрію Riffmaster Антоненку розгляне сьогодні Апеляційний суд Києва. Він є фігурантом справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство називає його організатором злочину.
Як передає 5 канал, під будівлю Апеляційного суду прибули вже п'ять бусів із Національною гвардією. Ще з два десятки – усередині, біля зали суду.
Антоненко вже присутній у залі судового засідання – перебуває у скляному боксі. Суддя відмовила у задоволенні клопотання захисників, щоби перевести його із боксу.
Розглянути апеляцію мали ще у середу, 8 січня, однак засідання перенесли. Про це суддів попросили адвокати. Клопотали, щоб їхній підзахисний був присутній у судовому залі, адже тоді Антоненко перебував на відеозв'язку. А це, за словами захисників, не дозволяє їм надати необхідний правовий захист клієнту.
Раніше повідомлялося, що Андрій Антоненко погодився пройти усі слідчі дії.
Зазначимо, 8 січня Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора.
Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.
Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.
Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.
Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.
За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.
Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.