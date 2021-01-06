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    Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві керівника телеканалу «Інтер»

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    Наступне засідання відбудеться 14 січня о 14.00 в Києво-Святошинському суді - Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві керівника телеканалу «Інтер»
    Наступне засідання відбудеться 14 січня о 14.00 в Києво-Святошинському суді

    Леоніда Кожару залишили в СІЗО з можливістю внесення застави в 14 мільйонів гривень

    Києво-Святошинський районний суд залишив під вартою до 5 березня колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, якому інкримінують вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер» Сергія Старицького. Про це написала донька загиблого Катерина Старицька на своїй сторінці в Facebook.

    Його залишили в СІЗО з можливістю внесення застави в 14 мільйонів гривень.

    «Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його вини у вбивстві, а це значить, що в справі незаперечно є докази його провини. Також, суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара повинен перебувати під вартою, так як він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників», – розповіла пані Старицька.

    Наступне засідання відбудеться 14 січня о 14.00 в Києво-Святошинському суді.

    Нагадаємо, 23 грудня 2020 року поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

    21 лютого минулого року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.

    Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

    25 березня Кожару затримали правоохоронці.

    У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.

    Крім того, Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.

    Теги: прокуратура суд СІЗО вбивство суддя Інтер Леонід Кожара розслідування Facebook поліція
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