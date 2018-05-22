Суд залишив Савченко під вартою

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Фото: УНІАН Надія Савченко в суді, Київ 2018 року

Савченко заявила, що продовжить своє голодування

Апеляційний суд Києва залишив під вартою народну депутатку Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту в парламенті.

Відповідне рішення ухвалила 22 травня колегія суддів, передає Громадське.

Судді вирішили, що захист не надав достатніх аргументів, аби змінити запобіжний захід для Савченко.

Надія Савченко заявила, що продовжить своє голодування на знак протесту проти тримання її під вартою.

На засіданні її інтереси предствляла група з трьох адвокатів, зокрема, Олександр Шадрін, від якого Савченко раніше відмовилася, але потім попросила повернутися в процес.

У суд прийшло кілька десятків людей на підтримку Савченко, вони хотіли взяти її на поруки. Серед них були, зокрема, народний депутат Віталій Купрій та екс-депутат Віктор Шишкін.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.