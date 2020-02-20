Суд засудив до 10 років в'язниці військового за вбивство товариша по службі на Миколаївщині



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Військовослужбовець однієї з військових частин Миколаївського гарнізону, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті неприязних відносин завдав товаришеві по службі кілька ударів ножем

Первомайський районний суд Миколаївської області засудив до 10 років позбавлення волі військовослужбовця за вбивство товариша по службі в Миколаївській області. Про це сказано у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Суд визнав військовослужбовця винним за фактом вбивства товариша по службі (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) і засудив його до 10 років позбавлення волі.

Так, у суді встановлено, що військовослужбовець однієї з військових частин Миколаївського гарнізону 12 серпня 2019 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин завдав товаришеві по службі кілька ударів ножем.

У результаті отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.

Як повідомлялось, в одній з військових частин на Львівщині солдат-контрактник вдарив ножем у живіт старшину, який через добу після цього помер. Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому.

Тож слідчі територіального управління ДБР у місті Львові розпочали розслідування приховування військовими службовими особами цього факту, які не повідомили про інцидент до органу досудового розслідування.

У повідомленні не зазначено, у якій саме військовій частині це сталося.

До слова, на Рівненщині п'яний нацгвардієць загубив табельний пістолет.