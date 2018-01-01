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    Суд звільнив від відбування покарання фігуранта справи про «рюкзаки Авакова»

    Фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру»
    Московський районний суд Харкова виніс вирок одному з фігурантів справи про «рюкзаки Авакова», в якій підозрюють сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра. Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє УП. У ньому повідомляється, що фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру».
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    Фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру»

    Московський районний суд Харкова виніс вирок одному з фігурантів справи про «рюкзаки Авакова», в якій підозрюють сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра.

    Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє УП.

    У ньому повідомляється, що фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру». Йому поручили виготовити та підробити документи необхідні для участі ТОВ «Дніпровенд» в переговорній процедурі закупівлі рюкзаків в МВС України.

    Він підробив документи – роздрукував їх, поставив підписи та печатки. Ці документи пізніше використали під час участі в проведенні переговорної процедури закупівлі рюкзаків.

    Зазначається, що під час досудового розслідування обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав його винним та призначив покарання за ч.3 ст.358 КК України у виді одного року позбавлення волі. Однак через визнання своєї вини, чоловіка звільнили від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

    Нагадаємо, в січні у Холодницького підтвердили, що суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи про «рюкзаки Авакова».

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів. 

    Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря  та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина

    8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

    У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків». 

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