Суд звільнив від відбування покарання фігуранта справи про «рюкзаки Авакова»

Фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру»

Московський районний суд Харкова виніс вирок одному з фігурантів справи про «рюкзаки Авакова», в якій підозрюють сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра. Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє УП. У ньому повідомляється, що фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру».



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Фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру»

Московський районний суд Харкова виніс вирок одному з фігурантів справи про «рюкзаки Авакова», в якій підозрюють сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє УП.

У ньому повідомляється, що фігурант справи був «активним учасником конвертаційного центру». Йому поручили виготовити та підробити документи необхідні для участі ТОВ «Дніпровенд» в переговорній процедурі закупівлі рюкзаків в МВС України.

Він підробив документи – роздрукував їх, поставив підписи та печатки. Ці документи пізніше використали під час участі в проведенні переговорної процедури закупівлі рюкзаків.

Зазначається, що під час досудового розслідування обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав його винним та призначив покарання за ч.3 ст.358 КК України у виді одного року позбавлення волі. Однак через визнання своєї вини, чоловіка звільнили від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, в січні у Холодницького підтвердили, що суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи про «рюкзаки Авакова».

Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.

Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».

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