Шокового підвищення цін на залізничні квитки не буде, – «Укрзалізниця»

«Протягом 2021 року поступово по 2% в місяць може статися поетапна індексація», – Перцовський

В УЗ вважають, що ціни на залізничні квитки в Україні залишаються досить низькими

Шокового підвищення цін на залізничні квитки в Україні не планується. Про це заявив директор філії «Пасажирська компанія «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«Зараз мова йде про те, що протягом 2021 року поступово по 2% в місяць може статися поетапна індексація», – повідомив Перцовський.

За його словами, мова йде про те, що з 2018 року взагалі не проходила індексація. При цьому «росли комунальні платежі, росли зарплати, все зростав, а ціни на квитки залишалися на тому ж рівні»,

«Укрзалізниця» не планує якогось шокового підвищення цін», – сказав він.

В УЗ вважають, що ціни на залізничні квитки в Україні залишаються досить низькими.

«Ми моніторимо по кожному напрямку, як ціни «Укрзалізниці» виглядають у порівнянні з іншими способами транспортування: BlaBlaCar, авіація, автобуси – і бачимо, що залізниця завжди залишається найдешевшою. Плюс у нас є три класи перевезення, завжди є плацкарт, який взагалі самий дешевий спосіб транспортування, є купе, є СВ, тому люди тут теж можуть серед цих сервісів вибрати», – заявив Перцовський.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» планує незабаром замінити постіль у швидкісних поїздах на одноразову. «Укрзалізниця» в тестовому режимі видаватиме одноразові комплекти постільної білизни.

Нагадаємо, працівники «Укрзалізниці» через два тижні планують провести великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. Тимчасова слідча комісія буде досліджувати операційну, інвестиційну та фінансову діяльність «Укрзалізниці» в період з 2015 року.

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