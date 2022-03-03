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    На Сумщині окупанти залишили «рідкісний трофей» (фото)

    На Сумщині окупанти залишили «рідкісний трофей» (фото)

    Окупанти покинули броньовану амфібію, створену спеціально для десантних операцій

    На Сумщині наші військові знищили російських окупантів. Після них залишилася лише броньована «амфібія».

    Автомобіль створений спеціально для десантних операцій. Тепер російські терористи ним вже не скористаються.

    «Сумщина. Рідкісний трофей. Окупанти покинули броньовану амфібію, створену спеціально для десантних операцій. Екіпаж вирушив у потойбічну подорож», – мовиться у повідомленні.

    Сьогодні зранку війська Російської Федерації завдали ракетного удару по Сумах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської облдержадміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашій 27-й артилерійській бригаді, військовій кафедрі СумДУ та кадетського корпусу», заявив Живицький.

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    Живицький зазначив, що п'ятеро людей у лікарні.

    Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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    Теги: окупанти Суми війна
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    На Сумщині окупанти залишили «рідкісний трофей» (фото)