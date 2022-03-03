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    Санкції проти окупанта: у США оперативна група полюватиме на російські активи

    Група&nbsp;займатиметься виявленням порушень введених санкцій, а також розшуком, арештом та конфіскацією активів, отриманих злочинним шляхом - Санкції проти окупанта: у США оперативна група полюватиме на російські активи
    Група займатиметься виявленням порушень введених санкцій, а також розшуком, арештом та конфіскацією активів, отриманих злочинним шляхом
    фото з відкритих джерел

    США готує пакет санкцій проти ще більшої кількості російських олігархів

    У складі Міністерства юстиції США з’явилася оперативна група, що займатиметься стягненням нелегальних активів російських олігархів в рамках запроваджених країною санкцій. Про це повідомляє Reuters.

    Група «KleptoCapture» («перехоплення клептократів») буде спрямована на те, аби запроваджені країною санкції, обмеження та економічні заходи для замороження російських активів у світі повністю виконувалися. Вона займатиметься виявленням порушень введених санкцій, а також розшуком, арештом та конфіскацією активів, отриманих злочинним шляхом.

    «Попереджаємо олігархів: ми будемо використовувати всі інструменти, щоб заморозити та стягнути ваш злочинний дохід», – заявила заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

    Паралельно з цим Reuters з’ясувало, що США готує пакет санкцій проти ще більшої кількості російських олігархів, разом із їхніми активами. Їх можуть оголосити вже цього тижня – Вашингтон готується націлитися на найближче оточення Владіміра Путіна.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції стосовно президента Росії Володимира Путіна і ще 34 членів керівництва Росії. Також Канада розширила санкції проти Росії у відповідь на агресію РФ проти України.

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    Теги: Росія США санкції Канада війна Вашингтон #stoprussia
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    Санкції проти окупанта: у США оперативна група полюватиме на російські активи