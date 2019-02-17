Суд в Москві заарештував американського інвестора



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Засновника інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянина США Майкла Kалві відправили в СІЗО до 13 квітня

Суд заарештував Майкла Калві на два місяці

Басманний суд Москви в суботу, 16 лютого, відправив під арешт засновника інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянина США Майкла Kалві.

«Суд постановив: обрати щодо Калві запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін до 13 квітня 2019 року», - цитує суддю Артура Карпова агентство «Інтерфакс».

Згідно з клопотанням слідства про арешт, перебуваючи на волі і маючи американське громадянство, Калві може зникнути з Росії, а також чинити тиск на свідків, знищити документи та іншим чином перешкодити розслідуванню. Адвокати наполягали на можливості помістити інвестора під домашній арешт за місцем проживання в Москві або відпустити його під заставу в 5 млн рублів, який готовий внести сам інвестор.

Адвокати фінансиста вже заявили, що рішення про його арешт буде оскаржено.

Майкла Калві слідство підозрює в розкраданні понад 2,5 млрд рублів банку «Східний». У їхніх діях вбачається склад частини 4 статті 159 КК РФ (шахрайство в особливо великих розмірах).

Своє здивування затриманням Калві вже висловили глава Ощадбанку РФ Герман Греф, керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та російський бізнес-омбудсмен Борис Титов.

Заснована Майклом Калві в 1994 році компанія Baring Vostok Capital Partners спеціалізується на приватних інвестиціях в Росії і країнах СНД. За 25 років свого існування вона інвестувала 2,8 млрд. доларів в 80 проектів в Росії, Казахстані та Україні. Штаб-квартира Baring Vostok розташована в Москві.

Джерело: Deutsche Welle