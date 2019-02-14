Супрун назвала наслідки блокування роботи МОЗ



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Уляна Супрун

За словами Супрун, 390 тисяч доз вакцини КПК не розвезені в регіони

Тимчасово відсторонена судом від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала головні наслідки блокування роботи Міністерства охорони здоров'я, які можуть загрожувати українцям.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку з тим, що ухвалою суду від 5 лютого 2019 року мені заборонено «вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання повноважень міністра охорони здоров'я України«, а роз'яснення суду не відповідає резулятивній частині ухвали — у нас заблокована робота», - зазначила вона.

Відтак, станом на 13 лютого, за словами Супрун, 390 тисяч доз вакцини КПК не розвезені в регіони, ліки для пацієнтів з орфанними захворюваннями, такі як хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз теж застрягли на складі. Це ж стосується і ліків для антиретровірусної терапії людей із ВІЛ/СНІД. Супрун наголосила, що пацієнти, які приймають окремі препарати (лопінавір/ритонавір), вже під загрозою перерви лікування.

Також не розвезеними залишилися препарати для лікування туберкульозу.

Препарати для лікування раку молочної залози (тамоксифен) та щитоподібної залози застрягли на складі. Супрун підкреслює, що препарати для лікування раку щитоподібної залози є особливими ліками, максимальний термін придатності яких становить 21 день. На сьогодні залишковий термін їх придатності становить 13 днів.

Водночас 954 тисячі доз вакцини проти поліомієліту (ОПВ) не розвезені в регіони. За словами Супрун, без оперативної організації їх доставки з березня може виникати дефіцит вакцин.

Разом з тим 6 тисяч лікарських засобів — у процесі перереєстрації, ще 7 тисяч — в процесі реєстрації. Уже понад 150 препаратів завершили увесь цикл перевірки і очікують рішення, а 6 з них — вимагають надтермінової реєстрації.

«Серед них - ліки для пацієнтів з розсіяним склерозом, гепатитом, раком, ішемічною хворобою серця і вакцина проти менінгококової інфекції. Затягування рішення збільшує ризик, що окремі ліки зникнуть з аптек, а ті, що залишаться, ймовірно, здорожчають», - уточнила урядовець.

Окрім того, Супрун додала, що стратегія розвитку медичної освіти не виноситься на засідання уряду, під загрозою проведення нині іспиту для студентів-стоматологів, заблоковано будівництво дитячої лікарні «ОХМАТДИТ», оскільки технічне завдання на продовження будівництва та закупівлю обладнання не підписано, а також відкладається впровадження державного контролю за цінами на ліки з Нацпереліку.

«Під загрозою і ті зміни, які мають розпочатися у квітні і липні 2019 року: перехід «Доступних ліків» до Національної служби здоров'я України (НСЗУ) і відпрацювання нового механізму оплат у стаціонарах Полтавської області у квітні, старт програми «Безкоштовна діагностика» в липні, впровадження електронних карток, рецептів», - зазначила вона.

Супрун підкреслила, що блокування повноцінної роботи МОЗу навіть на кілька днів — це блокування рішень, більшість з яких прямо стосується здоров’я та життя громадян.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.