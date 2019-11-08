Шахрайство в турбізнесі: на Київщині аферистка ошукала людей на 320 тис. грн



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Шахрайка вже втретє постане перед судом

У червні цього року працівники Білоцерківського відділу поліції направляли до суду кримінальне провадження щодо обвинувачення 54-річної місцевої жительки у шахрайський діях. Тоді вона «організовувала» дешеві туристичні тури до Італії.

Суд виніс покарання для жінки – штраф у розмірі 1,7 тис. гривень, який засуджена справно заплатила. Однак, щоб «відшкодувати свої збитки» вона продовжила свою злочинну діяльність. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аферистка продовжила «працювати» за старою схемою. В мобільному додатку пропонувала людям поїздки за кордон за привабливою ціною. Детально описувала умови відпочинку, подорожі, навіть видавала квитанції про сплату екскурсійних поїздок. На гроші, які платили клієнти, «бронювала» білети на літаки та проживання в готелях.

Вдруге поліція затримала лиходійку в серпні 2019 року в аеропорту «Бориспіль». Там зібралася група обманутих туристів, яким жінка обіцяла відліт до країни ближнього зарубіжжя. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для шахрайки – арешт. Однак після сплати застави у розмірі 40 тисяч гривень її відпустили зі слідчого ізолятору.

Цього разу жертвами шахрайки стали 28 довірливих громадян. А кримінальний заробіток злодійки склав 320 тисяч гривень.

Працівники поліції провели розслідування і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України направлено до суду. Санкція статті передбачає від сплати штрафу до ста неоподаткованих мінімумів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років. Міру покарання для жінки визначить суд.