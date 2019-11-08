За Дубневича внесли заставу на 10 млн грн більшу, ніж потрібно, - адвокат



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За Ярослава Дубневича внесли заставу на 10 млн грн більшу, ніж потрібно Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Заставу у розмірі 100 млн грн вносили 6 і 7 листопада декілька людей

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли заставу. Про це заявив адвокат підозрюваного Олексій Шевчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію в ефірі телеканалу «Наш».

За словами адвоката, заставу в розмірі 100 млн грн вносили 6 і 7 листопада декілька людей. При цьому, сума на 10 млн більше, ніж вчора призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 листопада відхилила апеляційну скаргу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича та заарештувала його до 31 грудня. Також суд змінив суму застави зі 100 млн грн до 90 млн грн.

Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже наступного дня народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.

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