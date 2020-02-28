Сутички на ринку «Барабашово»: 56 людям повідомили про підозру



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У Харкові в рамках відкритого кримінального провадження за сутичками біля ринку «Барабашово» затримано 56 громадян

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі

У Харкові прокуратура повідомила про підозру в участі у масових заворушеннях на ринку «Барабошово» 27 лютого 56 людям.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Зазначається, що того ж дня після сутичок правоохоронці затримали 55 осіб.

«Усім вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), до Київського районного суду внесено клопотання про обрання вказаним особам запобіжних заходів», — йдеться в повідомленні.

28 лютого повідомили про підозру ще одній особі. Їй також мають обрати запобіжний захід.

«Також встановлено інших осіб, які брали участь у сутичці. Наразі з’ясовується їхнє місцезнаходження для проведення з ними відповідних слідчих та процесуальних дій», — зазначили правоохоронці.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 лютого підприємці ТЦ «Барабашово» звинуватили міського голову Харкова у брехні.

Як повідомлялося, 27 лютого біля ТЦ «Барабашово» відбулися сутички між групою людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків і підприємцями, які протестують проти планів будівництва дороги через територію торгового центру. Нападники використовували палиці, ножі, арматуру, вогнепальну зброю, а також гранати, застосували сльозогінний газ. За інформацією «STOP-дорога!», у лікарні з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості звернулися близько 15 підприємців і працівників Торгового центру.

Раніше Главком писав, що у Харкові заради будівництва нової дороги планується знесення торгових об'єктів ринку «Барабашово».