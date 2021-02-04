  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посли G7 підтримали санкції проти каналів Медведчука

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський зустрівся з послами країн Великої сімки 3 лютого - Посли G7 підтримали санкції проти каналів Медведчука
    Зеленський зустрівся з послами країн Великої сімки 3 лютого
    Фото з відкритих джерел

    Посли погодилися, що боротися з дезінформацією потрібно

    Посли країн «Великої сімки» (G7) підтримали закриття каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK. Про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті.

    «Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ», — йдеться в повідомленні.

    Також посли підкреслили необхідність судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли стурбовані законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.

    Нагадаємо, 3 лютого президент України Володимир Зеленський на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) і Європейського союзу пояснив рішення РНБО про санкції щодо декількох українських телеканалів.

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну. 

    Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

    Теги: ЗМІ фінансування Володимир Зеленський Україна журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies