Посли G7 підтримали санкції проти каналів Медведчука

Посли погодилися, що боротися з дезінформацією потрібно

Посли країн «Великої сімки» (G7) підтримали закриття каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK. Про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті.

«Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ», — йдеться в повідомленні.

Посли погодились, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа. 2/4 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 4, 2021

Також посли підкреслили необхідність судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли стурбовані законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.

Нагадаємо, 3 лютого президент України Володимир Зеленський на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) і Європейського союзу пояснив рішення РНБО про санкції щодо декількох українських телеканалів.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.