«Был блеск и богатство». Марченко відреагувала на санкції проти каналів свого чоловіка

Марченко опублікувала зображення з цитатою вірша поетеси Наталії Спіріної

Телеведуча та дружина нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко в своєму Instagram відреагувала на санкції, внаслідок яких канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» перестали транслювати на українському телебаченні.

Марченко опублікувала зображення з цитатою з вірша поетеси Наталії Спіріної: «Был блеск и богатство, могущество трона, //Всемирная слава, хвала и почет… //И было кольцо у царя Соломона, //На нем была надпись: «И это пройдет».

Скріншот сторінки Оксани Марченко

Сумну цитату дружини Медведчука підтримали російськомовні користувачки соціальної мережі. Цікаво, що серед понад 300 коментарів всього декілька українською мовою.

Нагадаємо, РНБО запровадило санкції проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів Мадведчука. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії. Санкції підтримали Велика Британія та Канада.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.