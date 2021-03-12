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    Світові фондові індекси встановили нові рекорди

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    Акції Tesla підскочили на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet і Netflix &ndash; мінімум на 3% - Світові фондові індекси встановили нові рекорди
    Акції Tesla підскочили на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet і Netflix – мінімум на 3%
    Фото: Reuters

    Причиною стрибка на біржах стало затвердження найбільшого в історії США пакету допомоги економіці на $1,9 трлн

    Ключові американські біржові індекси Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq встановили нові рекорди після підписання президентом США пакету порятунку економіки на $1,9 трлн.

    Так індекс Dow Jones зріс на 188,57 пункта або 0,6% - до 32485,6, S&P 500 – на 1% до 3939,34, Nasdaq Composite – на 2,5%, до 13398,67, повідомляє CNBC.

    Акції Tesla підскочили на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet і Netflix – щонайменше на 3%.

    Причиною такого стрибка на біржах стало затвердження найбільшого в історії США пакету допомоги економіці на $1,9 трлн. 11 березня президент США Джо Байден підписав антикризовий пакет економічних стимулів обсягом $1,9 трлн.

    Індекс Dow Jones зріс на 188,57 пункта
    Індекс Dow Jones зріс на 188,57 пункта

    У січні Байден оприлюднив новий пакет економічних стимулів на $1,9 трлн, який отримав назву «План порятунку Америки» та зокрема пропонує збільшити виплати американцям до $1,4 тис.

    Ці гроші будуть виділені додатково до чеків у $600, які були схвалені Конгресом у грудні. Таким чином громадяни США отримають по $2000.

    Пакет допомоги також включає $415 млрд на боротьбу з коронавірусом і пришвидшення вакцинації від COVID-19, близько $1 трлн - у вигляді прямої допомоги домогосподарствам і майже $440 млрд - для малих підприємств і спільнот, які найбільше постраждали від пандемії.

    6 березня пакет підтримав Сенат США, де за нього проголосували винятково демократи. 10 березня Конгрес США остаточно схвалив антикризовий пакет Байдена на $1,9 трлн.

    Теги: США економіка гроші бізнес Tesla фінанси Apple
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