Святвечір: що не можна робити напередодні Різдва
Перед святом необхідно прибрати в будинку, але при цьому зберегти мир і взаєморозуміння з рідними
Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святвечір – одне з найурочистіших християнських свят. Цього дня також завершується Пилипівка або Різдвяний піст.
Святвечір – заключний день Різдвяного посту. Традиційно в цей день в їжу можна було вживати не лише кутю, через це Святий Вечір, тобто вечір напередодні Різдва ще називали Багатою Кутею.
У Різдвяний святвечір до «вечірньої зорі» нічого не їдять і не сідають за стіл. Перша зірка є символом, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя.
Історія свята
Відзначення Святвечора саме напередодні Різдва Христового – коли на світ з’явився Ісус Христос – було обумовлене прагненням християн витіснити широко поширений в Римській імперії поклоніння 25 грудня (або 6 січня) культу Сонця.
Перші згадки про відокремлене святкування народження Христа з’явилися у середині IV століття. Втім, перевірених джерел, які пояснили б таку позицію, немає.
За біблійними переказами, Ісус народився у сім’ї Марії та Йосипа у Віфлеємі. Родина втікала від Ірода, котрий, дізнавшись про прихід Месії, велів убити всіх новонароджених в царстві Юдеї.
Після того, як син Божий з’явився на світ, на небі запалала зірка, а батьків відвідав Янгол.
Святвечір
Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісних страв.
У цей вечір за традицією за столом збираються всі члени родини. У цей день дуже строгий пост, віряни не їдять, поки на небі не з'явиться перша зірка.
Кажуть, що в різдвяну ніч треба обов'язково вдягти щось новеньке, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору. Крім того, відомо, що відразу після Різдва наступають Святки, коли можна вбиратися у всякі карнавальні костюми.
Коли стемніє, прийнято сідати за стіл, на який за традицією ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів: кутя, борщ з грибами, вареники з капустою або картоплею, уха, голубці, маринований оселедець, мариновані гриби, заливна риба, тушкована капуста, квасоля , компот і пісні солодощі: пиріжки, пончики, коржики.
Кутя – обов'язкова страва на різдвяному столі. Згідно з традиційним рецептом в кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, родзинки і мед. Багато господинь експериментують і додають в кутю ще деякі інгредієнти.
Ворожіння на Святвечір
- Хлопець, який не хотів, аби до його юнки засилали сватів інші парубки, йшов увечері до млина, брав три скіпки зі шлюзів, які перетинали лотоку, загортав їх у ганчірку і таємно втикав у одвірок нареченої, приказуючи: «Як сеся застава не пущає воду на лотоки, так би (ім’я дівчини) не пускала сватів, окрім моїх».
- Дівчата у свою чергу йшли до прорубу, роздягалися і, скропившись водою, нашіптували: «Як сеся вода біжит, так би за мнов бігали сватачі!». Натомість удома розплітали волосся, брали в руки хліб і, тричі обійшовши оселю, дивились у вікно, де начебто «має показатися доля».
- Крім того, дівчата мили посуд і виносили його на вулицю, постукуючи в миски; звідки одізветься пес, туди піде заміж. Потім підходили до вікон сусідів: якщо чули слово «сядь» — не пощастить вийти заміж, а коли «йди» — в цьому році прийдуть свати.
- Якщо дівчина хотіла побратися з хлопцем, то підходила до хліва і слухала, як поводять себе свині: тихо сплять — в родині буде лад, а коли кричать — у сім’ї будуть часті сварки.
- Ворожили і в такий спосіб. Дівчата, пов’язавши вузлами хустини, клали їх у ночви й імітували руками, начебто палають збіжжя — чиї хустки випали на долівку, ті юнки підуть заміж. Після цього клали на столі різні речі (сокиру, ножиці, чарку тощо), із зав’язаними очима почергово підходили — до якої речі доторкнулася, таким на вдачу буде майбутній чоловік.
Що не можна робити в Святвечір
- Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу.
- Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.
- Не можна, взявши ложку в руки, знову класти її на стіл, страви водою не запивають – тільки узваром.
- Поки трапеза не закінчиться, не можна виходити з-за столу, тим більше – з дому, щоб не впустити нечисту силу.
- Увечері в переддень Різдва не можна працювати.
- Перед святом необхідно прибрати в будинку, але при цьому зберегти мир і взаєморозуміння з рідними. Не дозволяйте сваркам і дрібним негараздам затьмарити ваше свято. Нехай краще у вас будуть не ідеально чисті фіранки, але спокій і хороші відносини в родині.
- Слід в душі пробачити всіх своїх ворогів і попросити вибачення у тих людей, яких ви, можливо, образили.
- Вважається, що не можна зустрічати Різдво з колишніми боргами. Інакше весь рік доведеться жити в борг.
- У цей день не можна скупитися.
- У Святвечір не можна йти далеко від будинку – весь рік блукати будеш.
- Не можна зустрічати свято в чорному одязі.
- Не можна гасити вогонь в печі або каміні.
Прикмети та повір’я на Святвечір
- Якщо на Святвечір небо рясно всіяне зорями, то в цьому році слід очікувати багатого врожаю.
- У навечір’я Різдва Христового прийнято запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін, щоб залучити в будинок благополуччя і удачу.
- До святкової вечері не можна надягати старий одяг темного кольору, інакше рік пройде в сльозах і труднощах.
- За святковим столом повинно бути присутнім парна кількість людей. Якщо вона непарна, то господині ставлять одну зайву тарілку.
- У Святвечір необхідно вийти на вулицю і подивитися в небо. Якщо побачити падаючу зірку і загадати бажання, то воно обов’язково здійсниться.