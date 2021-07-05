Таджикистан мобілізує резервістів через загострення на кордоні

Військові урядові сили Афганістану на кордоні з Таджикистаном, 22 червня 2021 року

Військові урядові сили Афганістану на кордоні з Таджикистаном, 22 червня 2021 року

Внаслідок зіткнень із талібами понад тисяча афганських військових були змушені перейти кордон із Таджикистаном

У результаті боїв афганських сил із талібами на півночі країни із захоплених бойовиками районів на територію Таджикистану відступили понад 1000 військових. У зв’язку із загостренням ситуації на кордоні з Афганістаном президент Таджикистану Емомалі Рахмон наказав мобілізувати 20 тисяч резервістів.

Як повідомляє пресслужба президента Таджикистану, про таке рішення Рахмон оголосив під час засідання Ради національної безпеки 5 липня.

«У зв'язку із загостренням ситуації на кордоні Ісламської Республіки Афганістан з Республікою Таджикистан членами Ради Безпеки було розглянуто питання забезпечення безпеки в прикордонних районах та вжиття заходів щодо посилення охорони державного кордону. Після закінчення засідання Ради Безпеки Верховний головнокомандувач Збройними силами Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон доручив міністру оборони Республіки Таджикистан мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном. і Афганістаном», – йдеться у повідомленні.

Також Рахмон доручив приділяти особливу увагу запобіганню порушень на державному кордоні, в тому числі запобігати транснаціональної злочинності, тероризму, екстремізму і незаконному обігу наркотиків, а також посилити прикордонний потенціал.

Раніше пресцентр таджицького прикордонного національного агентства «Ховар» повідомив про те, що внаслідок зіткнень із талібами понад тисяча афганських військових були змушені перейти кордон із Таджикистаном.

«Під час бойових зіткнень з талібами 1037 військовослужбовців урядових військ Афганістану, з метою збереження життів особового складу, відступили через прикордонні ділянки Шохон Шохінського району (104 особи), Рузвай (213 осіб) та Нулванд (83 людини) Дарвазського району, Хумрогі Ванджского району (173 особи), району Тим г.Хорог (312), Ішкашим (102 людини) і Лангар (50 осіб) Ішкашимський району на територію Республіки Таджикистан», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «враховуючи добросусідські відносини та невтручання у внутрішні справи» Афганістану, військовим цієї країни було дозволено в'їзд на територію Таджикистану. У відомстві додали, що наразі ситуація на таджико-афганському кордоні знаходиться під контролем таджицьких прикордонників.

Як пише The Guardian, швидке просування "Талібану" на півночі Афганістану продовжилося і 4 липня, коли більше десятка районів потрапили під контроль бойовиків. Водночас понад 300 членів афганських сил безпеки змушені були тікати через кордон до Таджикистану, щоб уникнути зіткнень з бойовиками. Таким чином таліби окупували більшу частину провінцій Бадахшан і Тахар.

Зазначається, що на тлі цього незрозуміло, коли Велика Британія остаточно виведе свій контингент з Афганістану. У ЗМІ джерела повідомляли, що місії США та Великої Британії завершаться 4 липня, однак у Білому домі і в Лондоні про такі плани не заявляли.

«2 липня США покинули авіабазу Баграм – центральний об'єкт її кампанії в Афганістані, що означає, що вона більше не зможе проводити значні операції в країні. Кілька сотень солдатів, що залишились, охоронятимуть посольство. Незабаром після відмови Байденом коментувати питання виведення військ, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що останні війська, ймовірно, виведуть до кінця серпня», – йдеться у повідомленні.

4 липня Міноборони Британії заявило, що деякі війська королівства все ще залишилися в Афганістані через «швидкозмінну ситуацію у країні». Очікується, що плани Британії стануть зрозумілими після заяви прем'єр-міністра Бориса Джонсона у парламенті, яка очікується на початку цього тижня.

У The Guardian припустили, що це може відбутися 6 липня – після засідання Ради національної безпеки, яке визначить форму майбутньої дипломатичної та військової присутності країни в Афганістані.

Додається, що більшість військових із контингенту, що налічував 750 бійців місії Британії в Афганістані вже покинули країну. Очікується, що на засіданні 6 липня вирішать доцільність збереження частини військ для охорони посольства у Кабулі. Джерела в Міноборони заявили, що поточний механізм, ймовірно, буде продовжений.

«На сьогодні таліби контролюють близько третини із близько 400 районів Афганістану і загрожують атаками в інших. У багатьох районах сили безпеки здавалися без бою, іноді за угодами, укладеними за посередництвом місцевих старійшин», – резюмується у матеріалі.

Нагадаємо, 29 квітні на кордоні Таджикистану і Киргизстану стався конфлікт. Він загострився, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний» в селі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

За попередніми даними, у результаті прикордонних зіткнень загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені

Напередодні Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

30 квітня зранку Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту.