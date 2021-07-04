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    Останні британські війська покидають Афганістан

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    Вивід військ відбувається на тлі просування Талібану в багатьох районах країни - Останні британські війська покидають Афганістан

    Вивід військ відбувається на тлі просування Талібану в багатьох районах країни

    Фото РА

    Останній із 750 солдатів Великобританії повинен виїхати сьогодні

    Останні регулярні британські війська покидають Афганістан після 20-річної місії. Про це повідомляє Daily Mail.

    Загалом 454 британських солдатів та цивільних осіб загинули в Афганістані з моменту початку операції «Незмінна свобода» під проводом США у відповідь на теракти 11 вересня.

    У квітні президент США Джо Байден заявив, що «час закінчити найдовшу війну в Америці», і США передали афганським силам безпеки авіабазу Баграм, стратегічну опору.

    Останній із 750 солдатів Великобританії, який входить до навчальної місії НАТО, повинен виїхати сьогодні.

    Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Близько 650 американських військових залишаються для захисту свого посольства.

    В Афганістані залишаються 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. Контрактників. Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.

    Як повідомлялося, 29 квітня, країни Північноатлантичного альянсу розпочали організоване виведення військових контингентів з Афганістану. Безпека військових Альянсу «буде пріоритет на кожному кроці».

    Теги: США НАТО Афганістан Велика Британія президент безпека
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    Останні британські війська покидають Афганістан