Опальний мільядер Фірташ з-за кордону закликав Україну відмовитись від НАТО

Дмитро Фірташ «майже не сумнівається, що говорить від імені багатьох українців»

Фірташ хоче, щоб Україна була «Швейцарією Євразії»

Олігарх Дмитро Фірташ, який тривалий час переховується від американського правосуддя в Австрії, написав статтю із закликом до України відмовитися від претензій на членство в НАТО та оголосити нейтралітет, хоча це прямо суперечить Конституції. Статтю Фірташа опублікував американський адвокат олігарха Ленні Девіс у Medium.

«Моє питання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між Анти-Росія та членством у НАТО або проросійською орієнтацією та Анти-НАТО? Чому ми не можемо бути нейтральними – «Швейцарією Євразії»? Це відповідало б історичному становищу України, що сягає корінням у середньовіччя, на торговельному перехресті між Європою та Азією», – йдеться у статті Фірташа.

На думку опального олігарха, «Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з нейтральної України як економічні та торгові партнери».

«Я майже не сумніваюся, що говорю від імені багатьох українців», – додав Фірташ.

Про те, що Фірташ написав цю статтю, повідомило також видання Kyiv Post, куди він звернувся із проханням про публікацію. Проте видання відмовилося її ставити, вважаючи її інструментом просування бажань Кремля.

Варто зазначити, що група конгресменів направила до Державного департаменту США листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США – припустивши, що Фірташ корумпував австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.

Також повідомлялося, що захист українського бізнесмена Дмитра Фірташа затягує його екстрадицію до США.

16 червня минулого року міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав остаточний дозвіл на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, але поки він залишається у Відні. У США Фірташу загрожує понад 80 років вʼязниці з конфіскацією майна та арештом активів.

Також адвокати Фірташа передавали адвокату експрезидента США Рудольфу Джуліані документи з компрометуючою інформацією про Джо Байдена та американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував можливе втручання Росії у вибори в 2016 році.

Нагадаємо, 18 червня 2021 року на засіданні РНБО України вирішили ввести повний пакет санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа і його бізнесу. Потім ці санкції були введені в дію указом президента.

До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.