На будівництві під Києвом сталася масова бійка зі стріляниною



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Комунальник легковим автомобілем перегородив дорогу вантажівці, що виїздила з будмайданчика з брудними колесами Фото: Нацполіція

Поліція розслідує факт хуліганських дій зі стріляниню у Чабанах

У Чабанах, що під Києвом, стався конфлікт між представниками комунального господарства та будівельниками, що закінчився бійкою та стріляниною.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Для того, щоб вантажні автомобілі не забруднювали асфальтне покриття, місцеві комунальники прийняли рішення не випускати на дорогу такі авто, доки вони не змиють бруд з коліс. Про своє рішення вони попередили керівників будівництва», - розповіли в поліції.

Так, працівник комунального господарства легковим автомобілем перегородив дорогу водієві вантажного авто, що виїздив з будівельного майданчика з брудними колесами.

Водій вантажівки почав обурюватися і виникла сварка. Після чого керманич вантажівки взяв в автомобілі травматичний пістолет і повернувся продовжити «розмову». У цей час на підмогу комунальнику приїхали його колеги. Вони з кулаками накинулись на чоловіка з пістолетом, який у свою чергу кілька раз вистрілив у їхній бік.

В результаті бійки водій вантажівки та комунальник отримали забійні травми. Ще два працівники комунального господарства – травматичні поранення ноги та живота.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося, 16 грудня у селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.