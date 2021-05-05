Тарифи на комуналку: РНБО взялась за обленерго та газзбути

РНБО розглядатиме питання «ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги»

Рада нацбезпеки та оборони готується до нового засідання

На новому засіданні Ради національної безпеки та оборони України розглядатиметься питання «ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги». Про це йдеться у листі секретаря РНБО до прем’єр-міністра.

Зокрема, Сергій Данілов просить Дениса Шмигаля надати матеріали щодо структури власності:

енергогенерувальних компаній;

енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії;

газопостачальних та газозбутових компаній;

компаній у сфері теплопостачання, що є ліцензіатами НКРЕКП.

Також РНБО цікавить «історія переходу прав власності на зазначені компанії у приватну власність».

Окрім того, секретар Ради нацбезпеки просить прем’єра підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо вдосконалення держрегулювання на відповідних ринках.

Нагадаємо, з 1 травня всі постачальники газу для населення зобов'язані запропонувати споживачам річні тарифи. Компанії-постачальники вже оприлюднили свої ціни, які будуть діяти до 30 квітня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж в січні – квітні (6,86 гривень).

Джерело: liga.net