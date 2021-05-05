Члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну

Без врегулювання ситуації члени правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки

14 травня набуває чинності відставка всіх членів наглядової ради

Члени правління НАК «Нафтогаз України» закликали Кабінет Міністрів України врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії. Відповідну заяву членів правління НАК «Нафтогаз України» оприлюднили на своїх сторінках у Facebook Сергій Перелома, Петер ван Дрил і Ярослав Теклюк.

«Для такої складної і важливої компанії, як «Нафтогаз», надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої і гідної довіри Наглядової ради та належного корпоративного управління», – випливає з заяви.

«Відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня. Без врегулювання ситуації до цієї дати члени правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки», – йдеться далі.

Нагадаємо, раніше уряд закликав наглядову раду НАК «Нафтогаз України» продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. «Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів наглядової ради», – йдеться у повідомленні.

В уряді висловили сподівання, що наглядова рада Нафтогазу, в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків.