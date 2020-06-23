Ексміністр почав переконувати українців у безперспективності опору Путіну



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Євген Чевоненко заявив, що Україна не зможе перемогти Росію

Свої заяви Євген Червоненко робить через ЗМІ Медведчука

В ситуації, коли Росія окупувала Крим і веде війну проти України на окупованій території Донбасу вже шостий рік поспіль, колишній український міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко переконує , що Україна не зможе перемогти Росію у випадку повномасштабної війни. Про це Євген Червоненко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ніколи ми Росію не переможемо», – переконаний Червоненко. Він висловив упевненість, що навіть сьогодні з Росією можна дійти консенсусу – «гідно, без принижень, взаємовигідно, ні краплі українських інтересів не втрачаючи, поступаючись, може бути, в чомусь, але здобуваючи в іншому».

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков заявив, що в Україні не може відбутись широкомасштабної війни з Російською Федерацією. «Просування російських військ глибше в територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тис. українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють сьогодні, в тому числі, багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути на сьогоднішній день не може. Тим більше в умовах економічної кризи і коронавірусної пандемії. Так, виклик є, але ми з цим викликом живемо шість років», — сказав Резніков.

У середині травня на зустріч з Донбасу в Берлін прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак, який за підсумками заявив, що нормандський формат отримає новий імпульс.

Раніше у Німеччині повідомляли, що про нову зустріч у нормандському форматі можна буде говорити після того, як сторонам вдасться досягти якогось прогресу.