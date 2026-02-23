Головна Світ Політика
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні
фото з відкритих джерел

Новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження

Сьогодні, 23 лютого, у палаці Нордейнде відбулася офіційна церемонія приведення до присяги нового кабінету міністрів Нідерландів. Новим прем'єр-міністром став колишній очільник розвідки Дік Схооф, який очолив коаліцію з чотирьох партій. Ця подія збіглася з підготовкою світу до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільний мовник Нідерландів NOS.

Повідомляється, що король Нідерландів Віллем-Александр підписав офіційний указ про призначення Роба Єттена прем’єр-міністром країни, а також затвердив членів його уряду – 17 міністрів та 10 державних секретарів. Новий кабінет склав присягу перед королем.

Це вже третій новий кабінет міністрів за трохи більше ніж чотири роки.

Зауважимо, 38-річний Єттен став наймолодшим очільником уряду в історії Нідерландів. Відомо також, що міністром закордонних справ Нідерландів став проукраїнський євродепутат Том Берендсен. Він виступає за максимальне озброєння України. Його позиція полягає в тому, що європейська оборонна промисловість має перейти на "рейки воєнного часу".

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що імперські амбіції Росії не зупиняються на Україні, а спрямовані до Європи.

Міністр оборони Нідерландів закликав європейські країни залишити ілюзії щодо швидкого завершення загрози з боку Кремля та інвестувати у довгострокову обороноздатність.

За словами очільника оборонного відомства Нідерландів, Росія перевела свою економіку на «військові рейки» і не демонструє ознак відмови від агресивних планів.

 

Читайте також:

Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
