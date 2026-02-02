Підвищення прайс-кепів забезпечило новий добовий рекорд імпорту електроенергії

Коригування цінових обмежень дозволило повністю використовувати імпортні перетини – ExPro

Підвищення прайс-кепів на короткострокових сегментах ринку електроенергії продовжує давати відчутний ефект у вигляді зростання імпорту. 1 лютого Україна встановила новий добовий рекорд із постачання електроенергії з-за кордону – 46,5 тис. МВт·год. Про це свідчать розрахунки ExPro Electricity.

Аналітики зазначають, що рекордний добовий показник став продовженням тенденції, яка сформувалася після коригування цінових обмежень. У січні 2026 року Україна також досягла рекордного місячного обсягу імпорту – 894,4 тис. МВт·год, що є найвищим показником за весь період повномасштабної війни.

У порівнянні з груднем 2025 року імпорт електроенергії у січні зріс на 40%. Найбільшу частку постачань традиційно забезпечує Угорщина – 45% від загального обсягу. Загалом зростання імпорту зафіксовано за всіма напрямами, за винятком Молдови.

В ExPro також відзначають суттєве збільшення рівня використання міждержавного імпортного перетину. Зростає кількість годин, коли він використовується на повні 100% фізичних можливостей, насамперед у денні години та вечірній пік. У погодинному розрізі найбільше зростання імпорту припадає на період з 8:00 до 17:00.

Аналітики пов’язують новий добовий рекорд безпосередньо з підвищенням прайс-кепів. Коригування цінових обмежень зробило імпорт економічно доцільним у ті години, коли раніше він був обмежений через невідповідність українських граничних цін рівня європейських ринків.

Нагадаємо, експорт електроенергії у січні 2026 року був повністю відсутній. Загалом експорт не здійснюється з 11 листопада 2025 року, що додатково підкреслює критичну роль імпорту для балансування енергосистеми.