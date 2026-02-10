Макрон запропонував лідерам ЄС долучитися до діалогу з Росією

Йдеться про формування спільної позиції Європи у переговорах з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що звернувся до кількох європейських лідерів із пропозицією долучитися до спроб налагодити прямі контакти з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Süddeutsche Zeitung.

Він пояснив, що прагнення до відновлення прямого діалогу з Росією пов’язане з новою фазою війни в Україні, у межах якої сторони розпочали мирні переговори. Французький президент наголосив, що європейські держави не повинні передавати іншим акторам право вести розмову з Москвою щодо питань, які безпосередньо впливають на безпеку континенту.

«Мої міркування дуже прості: чи хочемо ми делегувати обговорення цього питання іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам Росія чи ні, Росія і завтра буде там…Тому важливо, щоб ми структурували відновлення європейської дискусії з росіянами, без наївності, без тиску на українців, але й не залежачи в цій дискусії від третіх сторін», – відповів Макрон.

За його словами, з огляду на це він запропонував окремим європейським партнерам приєднатися до спільних зусиль щодо відновлення контактів із Кремлем. Президент Франції також фактично підтвердив інформацію про технічні переговори на експертному рівні. «Для деяких було зарано відправляти своїх дипломатичних радників, як це зробили ми», – сказав Макрон.

Французький лідер висловився за те, щоб інтереси Європи під час можливих переговорів представляла обмежена кількість уповноважених осіб, оскільки майбутні домовленості безпосередньо стосуватимуться європейських держав. «В той день, коли ми матимемо мир, цей мир також стосуватиметься Європи. Ще раз: чи хотіли б ви, щоб американські посланці від вашого імені, від імені Європи, вели переговори про дату вступу України до Європейського Союзу? Ні, вибачте», – заявив президент Франції.

Також, минулого тижня з’явилася інформація, що дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн перебував у Москві для переговорів із російськими посадовцями. Тоді в Єлисейському палаці ці відомості не підтвердили, але й не спростували.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва має закриті контакти з окремими європейськими лідерами щодо завершення війни проти України, однак деталей не навів.

У грудні Макрон уже заявляв, що європейським країнам варто повернутися до прямих контактів із Володимиром Путіним. Частина європейських лідерів висловлювала невдоволення тим, що їх виключили з процесу мирних консультацій, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа, зважаючи на занепокоєння військовими намірами Росії.

