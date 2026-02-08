Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій

фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Прогрес на переговорах є, але без ілюзій

7 лютого 2026 року президент Зеленський приймав нашу переговорну групу, яка звітуватла про результати Абу-Дабі-2.

За день до цього наші перемовники звітували по телефону. Відразу після цього контакту Зеленський зустрівся з групою журналістів у форматі офрек.

Коротко, з того, що можна оприлюднювати, з окремими цитатами.

Американці виставили дедлайн: завершити війну до початку літа

Причина зрозуміла: у США на носі вибори і Конгрес, а не наша війна.

  • США хочуть чіткий графік: хто, що і коли робить, без «давайте ще поговоримо».
  • Зеленський: «Ми давно пропонували мати чіткий план (Sequence Plan). Щоб війна не розтягувалася».
  • Росіяни змінили тон на конструктивніший, але «Віри їм – нуль. У нас немає жодних ілюзій».

Подальший формат переговорів

  • Вперше США запропонували зустріч Україна-Росія на території США. Ймовірно, Маямі. Через тиждень.
  • Україна підтвердила участь. Росія: «повернемось з відповіддю».

Енергетичне перемир’я

  • США знову висунули ідею не бити по енергетиці.
  • Україна: «Готові не бити, якщо не б’ють по нас».
  • Минулого разу домовлялись на тиждень, реально вийшло менше 4 днів.
  • Зеленський без ілюзій: не факт, що вийде, але «давайте знову спробуємо».

Території та Донбас

  • Позиція України незмінна: «Стоїмо, де стоїмо»
  • Вільна економічна зона - ідея США, ентузіазму нуль з обох сторін, але обидві вже начебто погоджуються, проте геть на різних умовах... Росія хоче наш вихід з Донеччини – Україна не хоче фантазій.
  • Зеленський: «Це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона».

ЗАЕС

  • Спільного бачення немає. Все складно. Без прориву
  • Питання станції не відривають від теми води, греблі, екосистеми.

Як закінчити війну

  • Найскладніші питання можуть винести на тристоронню зустріч лідерів, але тільки після підготовки.
  • Головний червоний прапорець: жодних домовленостей про Україну без України, все, що суперечить Конституції – не підтримується автоматично.

В чому ж прогрес?

Досягнено спільне бачення моніторингу припинення вогню.

  • Військові технічно розуміють, як може працювати контроль.
  • США готові самі моніторити.
  • Про європейців – «не говорили, але це не значить, що їх не буде».
  • Наземна присутність американців – варіант не відкидається

Чим росіяни «підкуповують» американців

  • За даними розвідки, існує «пакет Дмітрієва»: обсяг - близько $12 трлн, економічне співробітництво США-РФ (включно з Арктикою).
  • Є сигнали, що там можуть бути й українські питання.
  • Позиція Києва: «Про нас – тільки з нами».

Про тактику Путіна

  • Його меседж Трампу: «Дайте мені увесь Донбас – і я закінчу війну».
  • Росії дійсно потрібна пауза: дефіцит бюджету > $100 млрд, втрати 30-35 тис. людей щомісяця, мобілізація – токсична для Путіна тема.

Загальний підсумок розмови:

  • Американці поспішають, бо в них свої дедлайни.
  • Росія торгується, але не кається.
  • Україна тримає лінію: безпека → гарантії → все інше.

Більше, детальніше вже на «Главкомі».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Україна США росія

