Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій

Прогрес на переговорах є, але без ілюзій

7 лютого 2026 року президент Зеленський приймав нашу переговорну групу, яка звітуватла про результати Абу-Дабі-2.

За день до цього наші перемовники звітували по телефону. Відразу після цього контакту Зеленський зустрівся з групою журналістів у форматі офрек.

Коротко, з того, що можна оприлюднювати, з окремими цитатами.

Причина зрозуміла: у США на носі вибори і Конгрес, а не наша війна.

США хочуть чіткий графік: хто, що і коли робить, без «давайте ще поговоримо».

Зеленський: «Ми давно пропонували мати чіткий план (Sequence Plan). Щоб війна не розтягувалася».

Росіяни змінили тон на конструктивніший, але «Віри їм – нуль. У нас немає жодних ілюзій».

Подальший формат переговорів

Вперше США запропонували зустріч Україна-Росія на території США. Ймовірно, Маямі. Через тиждень.

Україна підтвердила участь. Росія: «повернемось з відповіддю».

США знову висунули ідею не бити по енергетиці.

Україна: «Готові не бити, якщо не б’ють по нас».

Минулого разу домовлялись на тиждень, реально вийшло менше 4 днів.

Зеленський без ілюзій: не факт, що вийде, але «давайте знову спробуємо».

Позиція України незмінна: «Стоїмо, де стоїмо»

Вільна економічна зона - ідея США, ентузіазму нуль з обох сторін, але обидві вже начебто погоджуються, проте геть на різних умовах... Росія хоче наш вихід з Донеччини – Україна не хоче фантазій.

Зеленський: «Це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона».

ЗАЕС

Спільного бачення немає. Все складно. Без прориву

Питання станції не відривають від теми води, греблі, екосистеми.

Як закінчити війну

Найскладніші питання можуть винести на тристоронню зустріч лідерів, але тільки після підготовки.

Головний червоний прапорець: жодних домовленостей про Україну без України, все, що суперечить Конституції – не підтримується автоматично.

В чому ж прогрес?

Досягнено спільне бачення моніторингу припинення вогню.

Військові технічно розуміють, як може працювати контроль.

США готові самі моніторити.

Про європейців – «не говорили, але це не значить, що їх не буде».

Наземна присутність американців – варіант не відкидається

Чим росіяни «підкуповують» американців

За даними розвідки, існує «пакет Дмітрієва»: обсяг - близько $12 трлн, економічне співробітництво США-РФ (включно з Арктикою).

Є сигнали, що там можуть бути й українські питання.

Позиція Києва: «Про нас – тільки з нами».

Про тактику Путіна

Його меседж Трампу: «Дайте мені увесь Донбас – і я закінчу війну».

Росії дійсно потрібна пауза: дефіцит бюджету > $100 млрд, втрати 30-35 тис. людей щомісяця, мобілізація – токсична для Путіна тема.

Загальний підсумок розмови:

Американці поспішають, бо в них свої дедлайни.

Росія торгується, але не кається.

Україна тримає лінію: безпека → гарантії → все інше.

Більше, детальніше вже на «Главкомі».