Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Прогрес на переговорах є, але без ілюзій
7 лютого 2026 року президент Зеленський приймав нашу переговорну групу, яка звітуватла про результати Абу-Дабі-2.
За день до цього наші перемовники звітували по телефону. Відразу після цього контакту Зеленський зустрівся з групою журналістів у форматі офрек.
Коротко, з того, що можна оприлюднювати, з окремими цитатами.
Американці виставили дедлайн: завершити війну до початку літа
Причина зрозуміла: у США на носі вибори і Конгрес, а не наша війна.
- США хочуть чіткий графік: хто, що і коли робить, без «давайте ще поговоримо».
- Зеленський: «Ми давно пропонували мати чіткий план (Sequence Plan). Щоб війна не розтягувалася».
- Росіяни змінили тон на конструктивніший, але «Віри їм – нуль. У нас немає жодних ілюзій».
Подальший формат переговорів
- Вперше США запропонували зустріч Україна-Росія на території США. Ймовірно, Маямі. Через тиждень.
- Україна підтвердила участь. Росія: «повернемось з відповіддю».
Енергетичне перемир’я
- США знову висунули ідею не бити по енергетиці.
- Україна: «Готові не бити, якщо не б’ють по нас».
- Минулого разу домовлялись на тиждень, реально вийшло менше 4 днів.
- Зеленський без ілюзій: не факт, що вийде, але «давайте знову спробуємо».
Території та Донбас
- Позиція України незмінна: «Стоїмо, де стоїмо»
- Вільна економічна зона - ідея США, ентузіазму нуль з обох сторін, але обидві вже начебто погоджуються, проте геть на різних умовах... Росія хоче наш вихід з Донеччини – Україна не хоче фантазій.
- Зеленський: «Це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона».
ЗАЕС
- Спільного бачення немає. Все складно. Без прориву
- Питання станції не відривають від теми води, греблі, екосистеми.
Як закінчити війну
- Найскладніші питання можуть винести на тристоронню зустріч лідерів, але тільки після підготовки.
- Головний червоний прапорець: жодних домовленостей про Україну без України, все, що суперечить Конституції – не підтримується автоматично.
В чому ж прогрес?
Досягнено спільне бачення моніторингу припинення вогню.
- Військові технічно розуміють, як може працювати контроль.
- США готові самі моніторити.
- Про європейців – «не говорили, але це не значить, що їх не буде».
- Наземна присутність американців – варіант не відкидається
Чим росіяни «підкуповують» американців
- За даними розвідки, існує «пакет Дмітрієва»: обсяг - близько $12 трлн, економічне співробітництво США-РФ (включно з Арктикою).
- Є сигнали, що там можуть бути й українські питання.
- Позиція Києва: «Про нас – тільки з нами».
Про тактику Путіна
- Його меседж Трампу: «Дайте мені увесь Донбас – і я закінчу війну».
- Росії дійсно потрібна пауза: дефіцит бюджету > $100 млрд, втрати 30-35 тис. людей щомісяця, мобілізація – токсична для Путіна тема.
Загальний підсумок розмови:
- Американці поспішають, бо в них свої дедлайни.
- Росія торгується, але не кається.
- Україна тримає лінію: безпека → гарантії → все інше.
