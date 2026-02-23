Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)

В Маріуполі 23 лютого 2022 року тривала акція на Театральній площі

Люди співали гімн, скандували патріотичні гасла. Багато хто згадує той вечір як момент неймовірної єдності та водночас передчуття, що це остання така мирна акція

23 лютого 2022 року був останнім днем мирного життя перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Це був день надзвичайної напруги, коли Україна та світ готувалися до найгіршого сценарію. «Главком», зокрема, згадує, чим жив в останній мирний день перед війною нині окупований Маріуполь.

23 лютого 2022 року було «затишшям перед бурею», коли вся країна відчувала наближення катастрофи, але продовжувала жити, працювати та протестувати. Так, на Театральній площі Маріуполя сотні містян зібралися на акції «Маріуполь – це Україна».

Акція у Маріуполі 23 лютого 2022 року

У натовпі лунали гасла «Слава Україні!» , «Україна – понад усе!» , «Слава нації!»

Кожен присутній міг висловитись у мікрофон. Промовці кажуть слова підтримки на адресу міста і країни.

Присутні нагадали, що цей захід можливий завдяки Збройним Силам України, які боронять наш спокій.

До акції також приєднався відомий український рок-співак, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Зауважимо, що 22 лютого 2022 року, «Бумбокс» грав у Маріупольському драматичному театрі.

«Це був останній концерт, який пройшов у театрі. Але ми обов'язково зіграємо концерт у відновленому театрі Маріуполя. Боротьба триває», – згадує співак

Музиканти також показали фото, зроблені того дня.

Концерт гурту у Маріуполі 22 лютого 2022 року

Нині Маріуполь – це окуповане місто. Офіційно ворожа окупація там триває з 21 травня 2022 року.

Нагадаємо, Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в України.

24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії РФ проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.

25 лютого на площі перед Палацом Європи відбудеться офіційна церемонія вшанування. До присутніх звернуться генеральний секретар РЄ Ален Берсе, постійна представниця Молдови при РЄ Даніела Кужба, яка виступить від імені молдовського головування в Комітеті міністрів, та постійний представник України при РЄ Микола Точицький. Буде виконано державний гімн України та гімн Європи.