У січні Україна імпортувала рекордну добову кількість електроенергії для зменшення дефіциту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Електроенергія із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему
фото: depositphotos.com

 У січні Україна встановила добовий рекорд з імпорту електрики для зменшення дефіциту

У січні Україна встановила добовий рекорд обсягу імпорту електроенергії в країну, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики. 

«41,987 ГВт·год – рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит», – йдеться в ньому.

Зазначається, що електроенергія із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів.

«Це дозволяє зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла», – наголосили в повідомленні.

У Міненерго підкреслили, що така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності. У січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.

