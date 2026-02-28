Буданов розповів, як може закінчитися війна

Керівник Офісу президента наголосив, що завершення війни шляхом мирних переговорів буде перемогою України

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вірить у можливість добитися завершення війни шляхом мирних переговорів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю журналістам національного телемарафону.

За словами Буданова, існують алгоритми чи бачення того, як діяти в тій чи іншій ситуації, зокрема у разі продовження активної фази бойових дій, і такими розрахунками займається не тільки Офіс президента.

⚡️ Росія буде змушена погодитися на гарантії безпеки від США для України, – Буданов



Інші заяви голови ОП:



▪️Я вірю, що мирні перемовини досягнуть успіху.



▪️РФ не буде наступати на Київ. Станом на зараз немає такої загрози.



▪️«Не проти» Telegram-каналів, але виступив за… pic.twitter.com/2d6lvi3ECA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2026

«Але зараз паралельно з веденням бойових дій, ідуть мирні перемовини. Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху», – сказав Буданов.

Керівник Офісу президента наголосив, що завершення війни шляхом мирних переговорів буде перемогою України.

«Це буде означати сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нас всіх, для нашої держави», – пояснив він.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна сьогодні фактично виконує роль безпекового щита для європейського континенту.

До слова, Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни Росії проти України.