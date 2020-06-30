Телеканал Коломойського залишає креативний продюсер



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Анатолій Єрема залишив пост креативного продюсера «1 + 1»

Єрема пропрацював у медіа групі майже 23 роки

Креативний продюсер Анатолій Єрема, який пропрацював в групі «1 + 1 медіа» майже 23 роки, сьогодні завершує свою професійну кар'єру в компанії. Про це він написав у соцмережах, вказав при цьому, що «причини банальні».

«Для мене «плюси»- це не стільки сильний бренд, модний офіс, всілякі плюшки ... Це перш за все люди з обох сторін екрану. Люди, з якими ділив радості від успіхів, смуток промахів, які підтримували саме тоді, коли була потрібна їхня підтримка», - зазначив він у Facebook. - Про причини не буду - вони банальні. Співчувати не треба - я йду свідомо і з легкістю на серці. Очікування нового - прекрасне почуття».

Про звільнення Єреми повідомила також й пресслужба медіагрупи. «Вдячні Анатолію за сміливі ідеї, відданість і любов до своєї справи! Його персональний внесок в розвиток «плюсів» складно переоцінити», - відзначили в «1 + 1 медіа».

Анатолій Єрема до роботи на телебаченні викладав українську мову в Кракові (Ягеллонський університет), США (Пенсільванський університет), був помічником прес-аташе посольства США в Україні. Кар'єру в «1 + 1 медіа» почав з позиції ведучого ранкового шоу «Сніданок з 1 + 1», пізніше був редактором програми «Телеманія», ведучим проектів «Документ» і «Імперія кіно». У 2006 році був призначений генеральним продюсером і головним режисером телеканалу «1 + 1 International». Є одним з авторів формату «Одруження наосліп». Протягом 10 останніх років працював над проектом «Міняю жінку» на каналі «1 + 1».

До слова, нещодавно Центр протидії корупції звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перевірки телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», які входять до холдингу «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського на подання недостовірної інформації про структуру власності. Зокрема про частку Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у цих телеканалах.

Як з'ясувалося, Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Згодом стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча і дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів »1+1» і «2+2». У медіагрупі «1+1 media» заявили, що вперше про це чують.

Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ.

Тим часом новоявлена власниця «1+1» Оксана Марченко обурена тим, що показує канал.