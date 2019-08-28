Тему з «поділом» доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ



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За даними Офісу ефективного регулювання BRDO, «розбивка» доріг на безліч ділянок для зниження суми до «дотендерної» (тобто, менше 200 тис. грн) активно застосовується по всій Україні

Минулорічний інформаційний скандал навколо «дроблення» автомобільних доріг на ділянки по 40 метрів, щоб уникнути стандартної процедури вибору учасників тендерів по їх ремонту в системі Prozorro, міг виявитися політичним замовленням проти одного з чиновників «Укравтодору». Про це пише «РБК-Україна».

Журналісти опублікували висновки ряду структур - включаючи юридичну експертизу, висновки Держаудитслужби, Рахункової палати, Інституту законодавства імені Корецького, згідно з якими поширена раніше інформація про причетність Тернопільської служби автодоріг до схеми по «розпилу» автомагістралей на ділянки в тендерній документації, не до кінця відповідає дійсності.

«Затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, ... ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення ... згідно із законодавством належить до компетенції обласної державної адміністрації», - зазначають юристи українського офісу однієї з найбільших світових юрфірм Dentons.

Тобто, за словами юристів, Служба автомобільних доріг не мала права на самостійне визначення предмета закупівель (і не робила цього), але мала право на організацію і проведення таких закупівель відповідно до закону про державні закупівлі, виконуючи розпорядження Тернопільської ОДА.

Ці ж висновки підтверджують і в Державній аудиторської службі, яка є головним контролером витрачання коштів платників податків. Перелік «роздрібнюваних доріг», за їхніми даними, підписував начальник управління капбудівництва Тернопільської ОДА Віктор Кузяк, а затверджував - заступник голови облдержадміністрації Олег Валов, пише видання.

У судових рішеннях у справах, в яких обласну Службу автодоріг намагалися залучити до адміністративної відповідальності, також сказано, що рішення по дорогах приймала ОДА. В діях чиновників Тернопільського автодору складу правопорушення не знайшли.

Видання зазначає, що, за даними Офісу ефективного регулювання BRDO, «розбивка» доріг на безліч ділянок для зниження суми до «дотендерної» (тобто, менше 200 тис. грн) активно застосовується по всій Україні.

І Тернопільська область - далеко не лідер цього списку. Його, за обсягами виконаних робіт за такою схемою, очолюють Київська, Харківська і Дніпропетровська області.

«Такий інформаційний шум може вказувати на те, що ведеться якась політична гра. Наприклад, у випадку з «дорогами по 40 метрів» в Тернополі мова може йти про протистояння навколо посади заступника голови «Укравтодору», який мав бути призначений саме в період, коли розгорівся скандал. Претендентами на посаду були голова Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Богдан Юлик (за результатами конкурсу згодом став начальником відділу контролю та документального забезпечення «Укравтодору», пройшовши всі необхідні перевірки) і протеже міністра інфраструктури Володимира Омеляна - голова «Укрдорінвесту» Олена Криворучко, яка була призначена на свій пост після консультацій з міжнародними партнерами», - наголошується в матеріалі.

Журналісти нагадують, що голосніше за всіх проти Юлика виступав як раз Омелян, який навіть порівнював чиновника з Остапом Бендером. Він же вимагав від керівника «Укравтодору» Славоміра Новака негайно звільнити Юлика. Після призначення Юлика на нову посаду вже навесні 2019 року, про «скандал» знову згадували ЗМІ, на що Новак відреагував, назвавши галас «політично вмотивованим».