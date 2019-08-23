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    Суспільство

    Укрзалізниця проведе опитування серед пасажирів щодо якості своїх послуг

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    Компанію, що проводитиме опитування, визначать через систему ProZorro - Укрзалізниця проведе опитування серед пасажирів щодо якості своїх послуг
    Компанію, що проводитиме опитування, визначать через систему ProZorro

    Опитування відбуватиметься на залізничних вокзалах, у нічних та денних поїздах за єдиною анкетою та методологією, що використовується в Європейському Союзу - пресслужба

    Укрзалізниця проведе опитування серед 20 тисяч пасажирів по всій Україні щодо якості своїх послуг.

    Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму сайті.

    «Опитування відбуватиметься на залізничних вокзалах, у нічних та денних поїздах за єдиною анкетою та методологією, що використовується в Європейському Союзу», - повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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    Компанію, що проводитиме опитування, визначать через систему ProZorro. Адже «відповідно до практики Євросоюзу, організація, що здійснює  опитування, має бути незалежною», - підкреслив перевізник. 

    Як пояснили в Укрзалізниці, зазначене соціальне дослідження потрібне компанії для подальшої імплементації директив Євросоюзу.

    «Результати опитувань допоможуть зрозуміти, що є найбільш критичним у пасажирських перевезеннях і куди, в першу чергу, потрібно спрямувати зусилля», - зазначили в «Укрзалізниці».

    І додали, що проведення опитувань на регулярній основні дозволить відстежувати, наскільки реалізовані заходи поліпшують якість послуг.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.

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