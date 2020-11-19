У літаку Зеленського встановлять супутниковий інтернет за 32 млн грн

Компанія «Etihad Airways Engineering», яка надаватиме послуги, належить уряду Абу-Дабі

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією «Etihad Airways Engineering LLC» (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку за 32,40 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на Prozorro.

За даними системи, протягом року компанія буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 і державним і реєстраційним знаками UR-ABA.





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Це один із літаків Державного авіаційного підприємства «Україна» Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складає два роки. Вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.

Президентський флот складається з трьох літаків: Airbus A319, Ан-148 і Ан-74ТК. Крім того, є ще один вертоліт Мі-8МТВ.