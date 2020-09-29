  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тепер у Telegram можна коментувати пости: деталі

    • Розсилка
    Тепер у Telegram можна коментувати пости: деталі

    Поки функція доступна в бета-версії Telegram 7.1.0 для Android

    Розробники месенджера Telegram почали тестувати функцію повноцінного коментування постів. Про це повідомляє Beta Info.

    Активувати коментарі можна, прив’язавши чат до каналу. Користувач може написати коментар до посту, не вступаючи в чат.

    Також повідомляється, що у чаті з’явилося нове меню. Його можна увімкнути за допомогою довгого натискання на аватар. Завдяки цьому інструменту користувач може швидко відкрити діалог, перейти до профілю або залишити згадку.і

    Проте якщо в чаті заборонено надсилати повідомлення, медіа, або ввімкнено повільний режим, ці обмеження поширяться і на коментарі.

    Нагадаємо, що у Telegram тепер є відеодзвінки.

    Telegram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies