Тепер у Telegram можна коментувати пости: деталі



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Поки функція доступна в бета-версії Telegram 7.1.0 для Android

Розробники месенджера Telegram почали тестувати функцію повноцінного коментування постів. Про це повідомляє Beta Info.

Активувати коментарі можна, прив’язавши чат до каналу. Користувач може написати коментар до посту, не вступаючи в чат.

Також повідомляється, що у чаті з’явилося нове меню. Його можна увімкнути за допомогою довгого натискання на аватар. Завдяки цьому інструменту користувач може швидко відкрити діалог, перейти до профілю або залишити згадку.і

Проте якщо в чаті заборонено надсилати повідомлення, медіа, або ввімкнено повільний режим, ці обмеження поширяться і на коментарі.

Нагадаємо, що у Telegram тепер є відеодзвінки.