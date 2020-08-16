Telegram влаштував «вибори» для білорусів



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Telegram влаштував «вибори» для білорусів

У каналі запустили опитування, щоб уточнити, за кого громадяни проголосували на минулих виборах президента

Telegram створив офіційний канал компанії під назвою «Telegram Білорусь», в якому влаштував «вибори» для громадян республіки.

На головному фото каналу стоїть зображення біло-червоно-білого прапора Білорусі, який був державним символом республіки в 1991-1995 роках. Біля назви є синя галочка верифікації.

«Білоруська мова стала доступною для всіх користувачів. Він буде пропонуватися при реєстрації всім користувачам, у яких мова системи - білоруську мову. Крім того, будь-який бажаючий може переключитися на білоруську мову в налаштуваннях додатків Telegram», - уточнюється в обліковому записі.

У каналі запустили опитування, щоб уточнити, за кого громадяни проголосували на минулих виборах президента. Так компанія тестує нову функцію обмеження по геолокації в опитуваннях. Тільки користувачі з Білорусії зможуть вибрати варіант з одним з кандидатів. Згідно з результатами опитування, за Світлану Тихановську проголосували 59 відсотків користувачів, за чинного президента Олександра Лукашенка - два відсотки.

Нагадаємо, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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