  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Telegram влаштував «вибори» для білорусів

    • Розсилка
    Telegram влаштував &laquo;вибори&raquo; для білорусів - Telegram влаштував «вибори» для білорусів
    Telegram влаштував «вибори» для білорусів

    У каналі запустили опитування, щоб уточнити, за кого громадяни проголосували на минулих виборах президента

    Telegram створив офіційний канал компанії під назвою «Telegram Білорусь», в якому влаштував «вибори» для громадян республіки.

    На головному фото каналу стоїть зображення біло-червоно-білого прапора Білорусі, який був державним символом республіки в 1991-1995 роках. Біля назви є синя галочка верифікації.

    «Білоруська мова стала доступною для всіх користувачів. Він буде пропонуватися при реєстрації всім користувачам, у яких мова системи - білоруську мову. Крім того, будь-який бажаючий може переключитися на білоруську мову в налаштуваннях додатків Telegram», - уточнюється в обліковому записі.

    У каналі запустили опитування, щоб уточнити, за кого громадяни проголосували на минулих виборах президента. Так компанія тестує нову функцію обмеження по геолокації в опитуваннях. Тільки користувачі з Білорусії зможуть вибрати варіант з одним з кандидатів. Згідно з результатами опитування, за Світлану Тихановську проголосували 59 відсотків користувачів, за чинного президента Олександра Лукашенка - два відсотки.

    Нагадаємо, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. 

    У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

    Читайте також: 

    вибори мова Telegram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ