У Telegram тепер є відеодзвінки: як це працює
У Telegram тепер є відеодзвінки
Функція працює в тестовому режиміМесенджер Telegram оновив додаток для iOS, і тепер у ньому є відеодзвінки.
Про це повідомляє Telegram Info.
Функція працює в тестовому режимі. Користувачам Android-смартфонів доведеться почекати відеодзвінків ще деякий час.
В описі зазначається, що функція «дозволяє експериментальну передачу електромагнітної радіації, синхронізованої з хвилями тиску».
Після ввімкнення «Експериментальної функції» в меню діалогу з іншим користувачем з’являється опція «Відеодзвінок». Для того щоб вона працювала, її потрібно активувати на обох пристроях iOS.
Щоб активувати функцію, потрібно:
- натиснути 10 разів на значок «Налаштування» (Settings) і викликати debug-меню;
- активувати «Експерименти» (Experimental features);
- зайти у профіль і потягнути аватар донизу - так відкривається функція.
Відеодзвінки у Telegram реалізовані на базі бібліотеки WebRTC.