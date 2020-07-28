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    У Telegram тепер є відеодзвінки: як це працює

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    У Telegram тепер є відеодзвінки - У Telegram тепер є відеодзвінки: як це працює
    У Telegram тепер є відеодзвінки

    Функція працює в тестовому режимі

    Месенджер Telegram оновив додаток для iOS, і тепер у ньому є відеодзвінки.

    Про це повідомляє Telegram Info.

    Функція працює в тестовому режимі. Користувачам Android-смартфонів доведеться почекати відеодзвінків ще деякий час.

    В описі зазначається, що функція «дозволяє експериментальну передачу електромагнітної радіації, синхронізованої з хвилями тиску».

    Після ввімкнення «Експериментальної функції» в меню діалогу з іншим користувачем з’являється опція «Відеодзвінок». Для того щоб вона працювала, її потрібно активувати на обох пристроях iOS.

    Щоб активувати функцію, потрібно:

    • натиснути 10 разів на значок «Налаштування» (Settings) і викликати debug-меню;
    • активувати «Експерименти» (Experimental features);
    • зайти у профіль і потягнути аватар донизу - так відкривається функція.

    Відеодзвінки у Telegram реалізовані на базі бібліотеки WebRTC.

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