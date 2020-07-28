У Telegram тепер є відеодзвінки: як це працює



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У Telegram тепер є відеодзвінки

Функція працює в тестовому режимі

Месенджер Telegram оновив додаток для iOS, і тепер у ньому є відеодзвінки.

Про це повідомляє Telegram Info.

Функція працює в тестовому режимі. Користувачам Android-смартфонів доведеться почекати відеодзвінків ще деякий час.

В описі зазначається, що функція «дозволяє експериментальну передачу електромагнітної радіації, синхронізованої з хвилями тиску».

Після ввімкнення «Експериментальної функції» в меню діалогу з іншим користувачем з’являється опція «Відеодзвінок». Для того щоб вона працювала, її потрібно активувати на обох пристроях iOS.

Щоб активувати функцію, потрібно:

натиснути 10 разів на значок «Налаштування» (Settings) і викликати debug-меню;

активувати «Експерименти» (Experimental features);

зайти у профіль і потягнути аватар донизу - так відкривається функція.

Відеодзвінки у Telegram реалізовані на базі бібліотеки WebRTC.