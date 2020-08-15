Telegram запустив відеодзвінки в месенджері



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Telegram запустив відеодзвінки в месенджері

Для захисту даних у відеодзвінках використовують кінцеве, або наскрізне, шифрування

Месенджер Telegram офіційно запустив функцію відеодзвінків.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Поки функція доступна тільки для користувачів Android, але незабаром з'явиться й на iOS, повідомляють у релізі.

«2020 рік засвідчив, що світ потребує надійних інструментів для відеозв'язку, і сьогодні ми запускаємо альфа-версію відеодзвінків у застосунку для Android (на iOS дзвінки стануть доступними, щойно це буде можливо)», – ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що для відеодзвінка потрібно натиснути кнопку зі значком камери у профілі користувача. Під час розмови можна перемикатися між голосовим дзвінком та відеодзвінком, а також переписуватися в чатах – для цього відеодзвінок можна згорнути в невелике вікно в кутку екрана.

Для захисту даних у відеодзвінках використовують кінцеве, або наскрізне, шифрування.

«Щоб переконатися, що з'єднання безпечне, просто порівняйте чотири емодзі, які бачите на екрані ви та ваш співрозмовник: якщо символи збігаються, дзвінок надійно захищено шифруванням, яке використовують для таємних чатів і голосових дзвінків», – зазначили в Telegram.

У месенджері також пояснили, чому функція відеодзвінків поки не доступна користувачам iOS. За інформацією Telegram, це сталося через те, що модератори Apple не встигли вчасно перевірити нову версію програми.