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    Технології

    Telegram запустив відеодзвінки в месенджері

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    Telegram запустив відеодзвінки в месенджері - Telegram запустив відеодзвінки в месенджері
    Telegram запустив відеодзвінки в месенджері

    Для захисту даних у відеодзвінках використовують кінцеве, або наскрізне, шифрування

    Месенджер Telegram офіційно запустив функцію відеодзвінків.

    Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    Поки функція доступна тільки для користувачів Android, але незабаром з'явиться й на iOS, повідомляють у релізі.

    «2020 рік засвідчив, що світ потребує надійних інструментів для відеозв'язку, і сьогодні ми запускаємо альфа-версію відеодзвінків у застосунку для Android (на iOS дзвінки стануть доступними, щойно це буде можливо)», – ідеться в повідомленні.

    У компанії зазначили, що для відеодзвінка потрібно натиснути кнопку зі значком камери у профілі користувача. Під час розмови можна перемикатися між голосовим дзвінком та відеодзвінком, а також переписуватися в чатах – для цього відеодзвінок можна згорнути в невелике вікно в кутку екрана.

    Для захисту даних у відеодзвінках використовують кінцеве, або наскрізне, шифрування.

    «Щоб переконатися, що з'єднання безпечне, просто порівняйте чотири емодзі, які бачите на екрані ви та ваш співрозмовник: якщо символи збігаються, дзвінок надійно захищено шифруванням, яке використовують для таємних чатів і голосових дзвінків», – зазначили в Telegram.

    У месенджері також пояснили, чому функція відеодзвінків поки не доступна користувачам iOS. За інформацією Telegram, це сталося через те, що модератори Apple не встигли вчасно перевірити нову версію програми.

    Telegram Apple
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