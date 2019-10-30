Терористи двічі обстріляли українських захисників



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Українські військові вогнем у відповідь, неухильно дотримуючись Мінських угод, примушували окупантів припинити обстріли

Від початку поточної доби, 30 жовтня, станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Окупанти вели мінометні обстріли.

Про це у середу повідомляє пресслужба Міноборони.

«Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували захисники н.п. Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові вогнем у відповідь, неухильно дотримуючись Мінських угод, примушували окупантів припинити обстріли.

За наявною в Міноборони інформацією, втрат серед українських бійців від початку поточної доби немає.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.

Увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.