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    Терористи двічі обстріляли українських захисників

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    Терористи двічі обстріляли українських захисників

    Українські військові вогнем у відповідь, неухильно дотримуючись Мінських угод, примушували окупантів припинити обстріли

    Від початку поточної доби, 30 жовтня, станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Окупанти вели мінометні обстріли.

    Про це у середу повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували захисники н.п. Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що українські військові вогнем у відповідь, неухильно дотримуючись Мінських угод, примушували окупантів припинити обстріли.

    За наявною в Міноборони інформацією, втрат серед українських бійців від початку поточної доби немає.

    Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.

    Увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

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