Терористи двічі обстріляли українських захисників біля Мар’їнки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За наявною інформацією, 27 листопада втрат з боку ЗСУ немає

Від початку поточної доби станом на 12:30 противник з ручних протитанкових, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки, що на Донецькому напрямку.

Про це 27 листопада повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що вогонь окупанти відкривали у період з 9:00 до 10:30.

За наявною інформацією, втрат з боку ЗСУ немає.

Нагадаємо, 26 листопада бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила, що на Донбасі збройні формування Російської Федерації нахабно провокують українські війська.

Як відомо, на Донеччині в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки отримала поранення жінка, яка йшла по вулиці з дитиною.