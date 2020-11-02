Теща голови КСУ Тупицького придбала чотири ділянки з будинком під Києвом

Поряд з землею тещі розташована ділянка самого Олександра Тупицького, власником якої він теж став у серпні 2018 року, разом ці ділянки утворюють масив у 0,3 га

Лише вартість будинку на землі тещі Тупицького Лариси Колпаченко могла сягнути 1,7 мільйона гривень - ЦПК

Мати дружини голови Конституційного суду України Олександра Тупицького – Лариса Колпаченко – має чотири земельні ділянки з будинком під Києвом, хоча раніше працювала звичайним фармацевтом. Цю інформацію виявили аналітики Центру протидії корупції у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За інформацією джерел Центру, Лариса Колпаченко є матір’ю дружини судді – Ольги Тупицької (Колпаченко у дівоцтві), раніше вона працювала звичайним фармацевтом в одній з аптек Донецька.

«У річній декларації Тупицького за 2018 рік Лариса Колпаченко згадувалася як співвласниця донецької квартири дружини судді. Крім того, у серпні 2018 року Колпаченко придбала чотири ділянки загальною площею 0,23 га у Василькові Київської області. На найбільшій з ділянок розташований будинок площею 211 кв.м», – йдеться у повідомленні ЦПК.

Примітно, що поряд розташована ділянка самого Тупицького, власником якої він теж став у серпні 2018 року, разом ці ділянки утворюють масив у 0,3 га.



На спеціалізованих сайтах вартість будинку подібної площі може варіюватись від 9 до 23 тис.грн за кв.м., тому лише вартість будинку на землі Колпаченко могла сягнути 1,7 мільйона гривень. Водночас на сусідній вулиці 100 м² землі продають за $300, тож за ділянки Колпаченко могла заплатити ще близько 200 тис. грн.

Зважаючи на попередній досвід роботи Колпаченко, виникає питання походження коштів на відповідне майно.

Наголошується, що суддя Тупицький за ці роки не декларував позик, які б могли пояснити згадувані витрати тещі.



Нагадаємо, раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Як повідомлялося, Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.